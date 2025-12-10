Donnarumma è rimasto lo stesso del Psg | è ancora titubante nelle uscite e non sa giocare coi piedi L’Equipe

Donnarumma, arrivato al Manchester City dopo l’esperienza al Psg, continua a mostrare alcune lacune nelle uscite e nel gioco coi piedi. Nonostante il trasferimento, il portiere rimane ancora titubante e in fase di miglioramento, evidenziando le stesse difficoltà già osservate in Francia. Questa sera, la sfida tra Manchester City e Real Madrid metterà in evidenza le sue capacità e i margini di crescita.

Questa sera il Manchester City affronterà il Real Madrid in Champions. Dal suo arrivo in Inghilterra, Gigio Donnarumma ha mostrato le stesse qualità viste al Psg, ma non è ancora riuscito a correggere i suoi difetti. Donnarumma dal Psg al City non è cambiato. L’Equipe scrive: La partita tra il Manchester City e il Real Madrid ci permetterà di confrontare due dei migliori portieri del mondo: Gianluigi Donnarumma e Thibaut Courtois. Il 26enne italiano rimane un riferimento per la squadra, perché ha vinto lo Yachine trophy assegnato da France Football a fine settembre, ma anche e soprattutto perché, a poco più di tre mesi dal suo arrivo al City, “Gigio” rimane quello del finale della scorsa stagione col Psg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma è rimasto lo stesso del Psg: è ancora titubante nelle uscite e non sa giocare coi piedi (L’Equipe)

