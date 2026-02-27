Una donna coinvolta in un procedimento legale viene al centro dell’attenzione. La vicenda si svolge ad Arezzo, dove si sta seguendo con attenzione l’andamento della situazione. La protagonista, la cui identità non viene resa nota, si trova a fronteggiare alcune questioni legali che stanno attirando l’interesse pubblico. La vicenda si svolge in un clima di riservatezza, senza che siano state divulgate ulteriori informazioni.

Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Via libera al “Terzo Luogo” A Olmo nasce “Allerta Furti”: in poche ore già 165 iscritti. uniti per difendere il paese “E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Donna i mam

Iside e Horus tornano a vivere in Campania: Fernando Mangone al Museo MaM di BuccinoUn intervento pittorico di forte valore simbolico riporta il mito egizio nello spazio contemporaneo del Museo Arte Mangone, tra memoria, sacralità e...

In Campania l’arte incontra De André: il Gorilla di Fernando Mangone al Museo MaMUn murales carico di significati civili e poetici trasforma una parete del Museo MaM nel Museo Arte Mangone, tra pittura, musica e impegno sociale La...

IO DONNA, IO MAMMA – Sapere per scegliere

Temi più discussi: Francesco Renga si confessa: La perdita di mia madre ha segnato i miei rapporti; Poco cantanti, molto mamme: le donne secondo Sanremo; Il malore della mamma e la caduta dalle scale: ore d’ansia per il bimbo di 5 mesi in rianimazione; Intervento straordinario sconfigge rarissima anomalia placentare. Salvi mamma e figlio.

Vanessa Scalera e la sua Imma Tataranni: Una donna imperfetta, lontana dalla narrazione ‘al maschile’ della televisioneVanessa Scalera, a Milazzo – ospite del Milazzo film festival diretto da Mario Sesti e Caterina Taricano – ci racconta di sé, del personaggio di Imma Tataranni, di quello che ha portato, di nuovo, nel ... quotidiano.net

Gomorra 2 - La Serie: filmato svela finale, protagonista ucciso sulla tomba di Donna ImmaOrmai ci siamo, tra pochissime ore ci sarà l’ultima puntata di Gomorra 2 - La Serie. Nel corso degli episodi 11 e 12 assisteremo alla resa dei conti tra Don Pietro Savastano e Ciro Di Marzio? E Genny ... it.blastingnews.com

Leggi l'articolo - Lite al bar ad Andorno: donna colpisce un uomo con un pugno - facebook.com facebook