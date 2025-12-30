Nel cuore della Campania, l’arte e la musica si incontrano grazie all’opera di Fernando Mangone. Il suo murale, intitolato

Un murales carico di significati civili e poetici trasforma una parete del Museo MaM nel Museo Arte Mangone, tra pittura, musica e impegno sociale. La Campania si arricchisce di una nuova e significativa opera d’arte contemporanea grazie al pittore Fernando Mangone, che ha realizzato un imponente murales su una parete del Museo MaM, dando forma al Museo Arte Mangone attraverso un intervento pittorico di forte impatto visivo e simbolico. L’opera raffigura Il Gorilla, celebre protagonista dell’omonima canzone di Fabrizio De André, figura potente e ambigua che, nella narrazione del cantautore, diventa emblema di giustizia ribaltata, ironia dissacrante e denuncia delle contraddizioni del potere costituito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - In Campania l’arte incontra De André: il Gorilla di Fernando Mangone al Museo MaM

Leggi anche: Al Pittore Fernando Mangone assegnato il Premio “Prof. Roberto Marcolongo”

Leggi anche: CRISTIANO DE ANDRÉ sarà in concerto con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Campania. De Luca incontra i sindacati. Per Cgil, Cisl e Uil, “primo passo importante per rilanciare la sanità” - La priorità, per Cgil, Cisl e Uil, è “la stabilizzazione dei rapporti di lavoro”, così come “è necessario confermare con mandato decisionale i tavoli tecnici” e “avviare il confronto di merito, ... quotidianosanita.it

Made in Campania L’arte accende una nuova energia e inaugura un percorso di rigenerazione urbana che restituisce luce, significato e futuro alla centralissima via Tenente Angelo Cirillo - facebook.com facebook