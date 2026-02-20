Marinozzi mette in guardia Chivu | Il pensiero di uscire dalla Champions per il campionato è mediocre

Marinozzi ha avvertito Chivu che pensare di abbandonare la Champions League per concentrarsi solo sul campionato è una mossa sbagliata. Il suo intervento arriva dopo che l’Inter ha ottenuto una vittoria importante e si trova in testa alla classifica di Serie A con sette punti di vantaggio sulle inseguitrici. Marinozzi suggerisce che questa scelta potrebbe rivelarsi un errore, sottolineando come la squadra debba mantenere la concentrazione anche sulle competizioni europee. La discussione sulla gestione del doppio impegno continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Marinozzi mette in guardia i nerazzurri dal rischio di sottovalutare l’Europa per dare priorità a una Serie A che li vede già dominatori a +7. La marcia trionfale della compagine meneghina in campionato non deve distogliere l’attenzione dagli obblighi internazionali che lo status del club impone. Come sottolineato dal giornalista di Sky Sport Andrea Marinozzi, la tendenza tutta italiana a considerare l’eliminazione dalle coppe come un vantaggio per la corsa scudetto rappresenta un limite culturale che una società di alto livello non può permettersi. Il tecnico Cristian Chivu, l’ex difensore romeno protagonista di mille battaglie europee, è ora chiamato a gestire un momento delicato a causa delle pesanti assenze.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marinozzi mette in guardia Chivu: «Il pensiero di uscire dalla Champions per il campionato è mediocre» Leggi anche: Lautaro alla Bonimba e il coraggio di Chivu: l'Inter mette pressione al campionato Leggi anche: Il Napoli merita di uscire dalla Champions, ha giocato una orrenda prima fase (Gazzetta) Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Domani saremo a Foligno per la presentazione del libro ¿Dónde vas – Sulla via del dono di Mary Marinozzi e Antonella Pagliariccio. Un incontro che mette al centro il valore del dono come scelta consapevole, capace di dare senso e gioia alla vita, costrue - facebook.com facebook