Domenico morto dopo il trapianto i medici austriaci | Avevamo il ghiaccio buono non ce l'hanno chiesto

I medici austriaci coinvolti nel trapianto hanno dichiarato di aver avuto a disposizione il ghiaccio idoneo, ma di non essere stato richiesto. I chirurghi sono stati ascoltati dai magistrati italiani al confine, mentre le comunicazioni tra i team si sono rivelate difficili a causa della barriera linguistica. La vicenda riguarda il decesso di un paziente dopo l’intervento.

I chirurghi austriaci sono stati ascoltati dai pm italiani al confine. Le comunicazioni con il team italiano complicate dalla lingua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Domenico morto dopo un trapianto fallito: “Ci hanno consigliato di non parlare per tenerlo in lista”Chiede verità la mamma del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto al Monaldi dopo un trapianto.

“Sono stata con lui fino all’ultimo”: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreIl piccolo Domenico è morto questa mattina, due mesi dopo il trapianto di cuore fallito.

