Domenico morto dopo il trapianto i medici austriaci | Avevamo il ghiaccio buono non ce l'hanno chiesto

I medici austriaci coinvolti nel trapianto hanno dichiarato di aver avuto a disposizione il ghiaccio idoneo, ma di non essere stato richiesto. I chirurghi sono stati ascoltati dai magistrati italiani al confine, mentre le comunicazioni tra i team si sono rivelate difficili a causa della barriera linguistica. La vicenda riguarda il decesso di un paziente dopo l’intervento.