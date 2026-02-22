morto domenico caliendo nas di nuovo al monaldi questa mattina

Domenico Caliendo, un bambino di cinque anni, è morto dopo aver accusato un malore durante una visita al Monaldi. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. I medici hanno cercato di salvarlo, ma i tentativi sono risultati vani. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e a esaminare i documenti legati al caso. La famiglia attende risposte sulle circostanze della perdita del piccolo.

Proseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, spentosi ieri al Monaldi. I militari sono tornati stamane nell'ospedale partenopeo nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura partenopea (con l'aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante) dopo aver proceduto ieri alla notifica degli avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, con il sequestro dei loro cellulari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

E’ morto questa mattina il piccolo Domenico dopo il trapianto fallito al Monaldi di NapoliIl piccolo Domenico, di soli sei anni, è deceduto questa mattina al Monaldi di Napoli, dopo un trapianto che non è riuscito.

Morte piccolo Domenico, i Nas al Monaldi. La madre: "Truffe nel nome di mio figlio". Cordoglio da tutta ItaliaDomenico, un bambino di due anni, è morto poche ore fa, dopo un intervento al Monaldi che si è rivelato inefficace.

Trapianto fallito, morto Domenico Caliendo: piccolo angelo volato viaA Napoli è morto un bambino. Il calvario del piccolo Domenico Caliendo, iniziato quando mancavano solo due giorni a Natale, è finito. È stato un guerriero, questo ... ilmattino.it

Trapianto fallito, morto il piccolo Domenico Caliendo. Fiori e preghiere davanti al Monaldi, 6 avvisi di garanzia«Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 ... ilmattino.it

Radio1 Rai. . Sul corpo del piccolo Domenico, il bimbo trapiantato morto ieri a Napoli, sarà eseguita l'autopsia, da cui dipenderanno anche gli sviluppi dell'inchiesta. Ai sei sanitari già indagati, ai quali i carabinieri hanno sequestrato i cellulari, potrebbero prest - facebook.com facebook

