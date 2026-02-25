Bimbo morto a Napoli cuore trasportato in un box frigo il Monaldi contro medici Bolzano | Ghiaccio secco ha danneggiato l' organo

Il contenitore è stato utilizzato al posto di quello hi-tech da 7mila euro recentemente acquistato dal Monaldi Il cuore "bruciato" trapiantato a Domenico, il bimbo morto a Napoli, è stato trasportato da Bolzano in un comune box frigorifero di plastica e nemmeno sigillato, di quelli che si uti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

