Santuario di Montevergine chiuso dopo la frana | la Santa Messa domenicale sarà trasmessa online

A causa della recente frana, il Santuario di Montevergine rimane chiuso temporaneamente. La Comunità Benedettina ha comunicato che la Santa Messa domenicale sarà trasmessa online, per permettere ai fedeli di partecipare spiritualmente all’evento. La chiusura mira a garantire la sicurezza, mentre si prosegue con le misure necessarie per ripristinare l’accesso al santuario.

