Domani l' ultimo saluto a Marika Mascherona e Alberto De Maron

La maestra di sci 28enne di Bormio e il 25enne di Grosotto dipendente A2A uniti dalla passione per la montagna e travolti da una valanga nella mattinata di giovedì: le esequie Si terranno domani, sabato 28 febbraio 2026, i funerali di Marika Mascherona, 28 anni, maestra di sci di Bormio, e di Alberto De Maron, 25enne residente a Grosotto e dipendente dell’azienda energetica A2A, morti giovedì mattina intorno alle 10.20 travolti da una valanga a Valdidentro, sopra le dighe di Cancano. La tragedia si è consumata sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, a circa 2.900 metri di quota, in un’area particolarmente impervia e a poca distanza dalla cima. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Il mondo dello sci azzurro è sotto shock Marika Mascherona, 28 anni, ex atleta della Nazionale e allenatrice della categoria Children dello Sci Club Bormio, ha perso la vita sul Monte Cornaccia, in Valdidentro Ieri era in pista con i suoi ragazzi a Madesimo. - facebook.com facebook

Marika Mascherona e Alberto De Maron, chi erano i due 20enni uccisi dalla valanga in Valtellina. L'amico salvo per una foto