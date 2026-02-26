Chi erano Marika Mascherona e Alberto De Maron i due scialpinisti morti travolti da una valanga in Valtellina
Due scialpinisti sono deceduti il 26 febbraio in Valtellina, dopo essere stati investiti da una valanga sul monte Cornaccio. La notizia ha attirato l’attenzione di chi frequenta le montagne in inverno, lasciando il ricordo di una giornata tragica in un’area nota per le sue condizioni dinamiche. La loro scomparsa ha suscitato un grande interesse tra gli appassionati della montagna e gli operatori del settore.
Marika Mascherona e Alberto De Maron: chi sono le vittime della valanga di ValdidentroValdidentro (Sondrio), 26 febbraio 2026 – Due sportivi esperti, nati sulle montagne, amanti della montagna.
