Marika Mascherona e Alberto De Maron | chi sono le vittime della valanga di Valdidentro

Due appassionati di montagna sono stati coinvolti in un incidente in Valdidentro. Entrambi conoscono bene le insidie delle alte quote e praticano l’attività da tempo. La loro esperienza non ha evitato il verificarsi di una valanga che ha cambiato improvvisamente la giornata. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre si attendono aggiornamenti sulla situazione.

Valdidentro (Sondrio), 26 febbraio 2026 – Due sportivi esperti, nati sulle montagne, amanti della montagna. La quota più che passione era vita, habitat naturale, per Marika Mascherona (classe 1998) di Bormio e Alberto De Maron (classe 2001) di Grosotto, rimasti vittime di una valanga questa mattina in territorio di Valdidentro. La tragedia sul Monte Cornaccia La tragedia si è verificata intorno alle 10 sul Monte Cornaccia, versante sud ovest. Secondo alcuni soccorritori si sarebbe staccato sotto i loro piedi un cornicione di neve. I due sci-alpinisti sarebbero precipitati dalle rocce e non c’è stato nulla da fare. Una terza persona, non coinvolta nell’incidente, avrebbe assistito al crollo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

