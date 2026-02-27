Dodici giorni fa si è consumata una tragedia in montagna, lasciando ancora molte incognite sulla sorte di Mirko Budri, 56 anni. Le ricerche continuano senza sosta, ma finora non è stato possibile ritrovare il corpo. La comunità rimane in attesa di aggiornamenti, mentre le operazioni di soccorso proseguono con impegno.

Nessuno può sapere con certezza quando la montagna restituirà il corpo di Mirko Budri, il 56 di Rozzano, nel Milanese, travolto nel pomeriggio di domenica 15 febbraio da una valanga durante un’escursione in motoslitta con la moglie Franca e un’altra coppia di amici nella zona del Lago Nero, sopra Madesimo, a circa 2.300 metri di quota. I soccorritori sono riusciti a estrarre dalla neve e a salvare loro tre, mentre per Budri le ricerche non hanno ancora dato alcun esito. Ricerche, per altro, che dopo i primi due giorni - con in azione una trentina di esperti tra Soccorso Alpino civile e militare e Vigili del Fuoco con gli specialisti Saf... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dodici giorni fa la tragedia. Ancora disperso

