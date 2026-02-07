Tragedia in Valtellina | valanga travolge 3 scialpinisti un morto e un disperso

Una valanga si è staccata intorno alle 12 di oggi sull’alpe Meriggio, in Valtellina, travolgendo tre scialpinisti. Uno di loro è morto e un altro risulta disperso, mentre il terzo è riuscito a salvarsi. L’incidente si è verificato durante un’escursione in una zona molto battuta dagli appassionati di sport invernali. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le operazioni sono ancora in corso.

L'incidente sull'alpe Meriggio ad Albosaggia. Una valanga si è staccata intorno alle ore 12 di oggi, 7 febbraio, sull' alpe Meriggio, nel territorio comunale di Albosaggia, in Valtellina, travolgendo tre scialpinisti impegnati in un'escursione. Il bilancio: una vittima, un disperso e un sopravvissuto. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei tre scialpinisti ha perso la vita, mentre un secondo è riuscito a liberarsi autonomamente dalla massa di neve, mettendosi in salvo. Il terzo risulta tuttora disperso e le operazioni di ricerca sono ancora in corso. I soccorsi e le ricerche in corso.

Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, a Albosaggia, in Valtellina.

