Tragedia in Valtellina | valanga travolge 3 scialpinisti un morto e un disperso
Una valanga si è staccata intorno alle 12 di oggi sull’alpe Meriggio, in Valtellina, travolgendo tre scialpinisti. Uno di loro è morto e un altro risulta disperso, mentre il terzo è riuscito a salvarsi. L’incidente si è verificato durante un’escursione in una zona molto battuta dagli appassionati di sport invernali. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le operazioni sono ancora in corso.
L'incidente sull'alpe Meriggio ad Albosaggia. Una valanga si è staccata intorno alle ore 12 di oggi, 7 febbraio, sull' alpe Meriggio, nel territorio comunale di Albosaggia, in Valtellina, travolgendo tre scialpinisti impegnati in un'escursione. Il bilancio: una vittima, un disperso e un sopravvissuto. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei tre scialpinisti ha perso la vita, mentre un secondo è riuscito a liberarsi autonomamente dalla massa di neve, mettendosi in salvo. Il terzo risulta tuttora disperso e le operazioni di ricerca sono ancora in corso. I soccorsi e le ricerche in corso.
Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, a Albosaggia, in Valtellina.
Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina.
Allarme valanghe in provincia di Sondrio tragedia ad Albosaggia, soccorritori in azioneSabato inclemente sulle montagne della Valtellina, intorno alle ore 12 di oggi, sabato 7 Febbraio, una valanga si è ... valtellinanews.it
Tragedia in montagna: una valanga travolge tre sciatori. Un morto e un disperso. Soccorsi in azioneALBOSAGGIA. Tragedia in montagna: attorno a mezzogiorno di oggi, sabato 7 febbraio, si è verificata un valanga che ha travolto tre persone sul versante del Pizzo Meriggio, nel territorio comunale di A ... ildolomiti.it
