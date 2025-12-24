Barcone con 117 migranti disperso da sei giorni si teme l’ennesima tragedia | La Guardia Costiera sapeva e non è intervenuta

Ci sono forti timori che un barcone carico di migranti partito dalla Libia la sera del 18 dicembre sia naufragato 24 ore più tardi, causando la morte di 116 persone. È quanto si evince dalla denuncia pubblica lanciata oggi da Alarm Phone, piattaforma di soccorso nel Mediterraneo. Secondo quanto ricostruito in un comunicato, alle ore 14 del 19 dicembre l’ong è stata informata di un’imbarcazione partita da Zuwara la sera del 18 dicembre, con a bordo 117 persone. Alarm Phone afferma di aver ripetutamente tentato di contattare l’imbarcazione tramite telefono satellitare, senza successo. «Abbiamo allertato la Guardia costiera e le ong competenti, pur non avendo una posizione GPS. 🔗 Leggi su Open.online

