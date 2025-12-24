Barcone con 117 migranti disperso da sei giorni si teme l’ennesima tragedia | La Guardia Costiera sapeva e non è intervenuta
Ci sono forti timori che un barcone carico di migranti partito dalla Libia la sera del 18 dicembre sia naufragato 24 ore più tardi, causando la morte di 116 persone. È quanto si evince dalla denuncia pubblica lanciata oggi da Alarm Phone, piattaforma di soccorso nel Mediterraneo. Secondo quanto ricostruito in un comunicato, alle ore 14 del 19 dicembre l’ong è stata informata di un’imbarcazione partita da Zuwara la sera del 18 dicembre, con a bordo 117 persone. Alarm Phone afferma di aver ripetutamente tentato di contattare l’imbarcazione tramite telefono satellitare, senza successo. «Abbiamo allertato la Guardia costiera e le ong competenti, pur non avendo una posizione GPS. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: La Guardia Costiera soccorre 91 migranti su un barcone alla deriva a largo di Lampedusa – Il video
Leggi anche: Migranti, 64 prelevati dalla Guardia costiera
Barcone con 117 migranti disperso da sei giorni, si teme l’ennesima tragedia: «La Guardia Costiera sapeva e non è intervenuta» - L'imbarcazione partita dalla Libia il 18 dicembre è andata incontro a condizioni meteo proibitive. msn.com
Alarm Phone: "Dispersa a largo della Tunisia una nave con 117 migranti". Sea Watch: "C'è un solo superstite" - Si teme che l’imbarcazione partita dalla Libia con 117 persone a bordo sia affondata al largo della Tunisia: un solo sopravvissuto, decine di vittime e molte domande sui soccorsi ... gazzettadelsud.it
Migranti, naufragio al largo della Libia: oltre 100 morti secondo Alarm Phone - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di sui s ... tg24.sky.it
Sea Watch: «Disperso barcone con 100 migranti a bordo» L’allarme della ong tedesca. L’imbarcazione era partita giovedì scorso dalla Libia Marina Dalla Croce x.com
Ecco i temi principali sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: - Chiuso il caso Open Arms, la farsa è finita: Salvini assolto. Sberla della Cassazione alla sinistra: finisce la caccia dei pm al leghista iniziata nel 2019 per aver fermato un barcone di migranti. I - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.