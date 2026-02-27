Docente salva uno studente di undici anni dal soffocamento con la manovra di Heimlich

Un docente ha salvato un ragazzino di undici anni che stava rischiando di soffocare dopo aver ingerito una merendina. L'episodio si è verificato in una scuola, dove il professore ha eseguito la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie del giovane. L'intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi e ha evitato che la situazione degenerasse.