Docente salva uno studente di undici anni dal soffocamento con la manovra di Heimlich
Un docente ha salvato un ragazzino di undici anni che stava rischiando di soffocare dopo aver ingerito una merendina. L'episodio si è verificato in una scuola, dove il professore ha eseguito la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie del giovane. L'intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi e ha evitato che la situazione degenerasse.
Uno studente di undici anni ha rischiato il soffocamento a causa dell'ingestione di una merendina. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Bimba salvata con la manovra di Heimlich: come riconoscere i sintomi da soffocamento e cosa fare, le indicazioni del 118Dopo il caso recente alla Città del cinema dove una bambina stava soffocando per un boccone andato di traverso ed è stata salvata da una donna che le...
Bimba al cinema rischia di soffocare con una caramella, una spettatrice la salva con la manovra di HeimlichUna bambina che rischia di soffocare con una caramella gommosa mentre è al cinema, e una donna tra il pubblico che la salva praticandole la manovra...
Una selezione di contenuti sullo stesso tema.
Discussioni sull' argomento Rischia di soffocare a scuola, tredicenne salvata dalla professoressa; Troppe note e minacce di morte a un docente, avviso orale per uno studente di scuola superiore.
Minaccia un professore e aggredisce i compagni, avviso orale per uno studenteAvvertimento verbale a cambiare condotta per uno studente di Bari che nell'ultimo biennio si sarebbe reso responsabile di comportamenti connotati da profili di pericolosità sociale. La decisione del ... rainews.it
Siracusa, docente aggredita dal genitore di uno studente davanti alla scuolaL'insegnante è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove i medici le hanno riscontrato traumi giudicati guaribili in cinque giorni. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze ... tg24.sky.it
"La biodiversità si salva mangiandola". Questo è il commento fornito dall'esperto docente dell'Università di Catania in merito alle proposte di legge sul divieto di macellazione di equidi attualmente in esame alla Camera dei Deputati. Un commento orribile che - facebook.com facebook
Ne abbiamo sentite tante per continuare a mangiare carne di cavallo. Ma questa è il top: «Si salvano mangiandoli, così si salva la biodiversità», parola di Salvatore Bordonaro, docente di Zootecnica generale UniCt Ecco la nostra risposta lav.it/news/afferma x.com