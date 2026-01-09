Bimba salvata con la manovra di Heimlich | come riconoscere i sintomi da soffocamento e cosa fare le indicazioni del 118

In seguito a un episodio alla Città del Cinema, in cui una bambina è stata salvata grazie alla manovra di Heimlich, è importante conoscere i sintomi del soffocamento e le azioni da adottare. Il 118 di Foggia fornisce indicazioni utili per riconoscere i segnali di emergenza e intervenire correttamente. Questa guida offre informazioni pratiche e affidabili per affrontare situazioni di soffocamento nei bambini.

Dopo il caso recente alla Città del cinema dove una bambina stava soffocando per un boccone andato di traverso ed è stata salvata da una donna che le ha praticato la manovra di Heimlich, abbiamo chiesto al 118 di Foggia quali sono i comportamenti corretti da tenere in queste situazioni e come.

Foggia, bimba rischia di soffocare al cinema: il pronto intervento di una spettatrice le salva la vita - Bimba rischia di soffocare con una caramella al cinema di Foggia: salvata in extremis da una spettatrice che le ha praticato la manovra di Heimlich. notizie.it

