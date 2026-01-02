Bimba al cinema rischia di soffocare con una caramella una spettatrice la salva con la manovra di Heimlich

Durante una proiezione cinematografica, una bambina ha rischiato di soffocare con una caramella gommosa. Fortunatamente, una spettatrice ha intervenuto prontamente, praticandole la manovra di Heimlich e aiutandola a respirare di nuovo. Questo episodio evidenzia l’importanza di conoscere le tecniche di primo soccorso, che possono fare la differenza in situazioni di emergenza.

Una bambina che rischia di soffocare con una caramella gommosa mentre è al cinema, e una donna tra il pubblico che la salva praticandole la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie. E’ la storia a lieto fine accaduta a Foggia domenica 28 dicembre. In quegli istanti i genitori hanno ringraziato la donna ma non le hanno chiesto come si chiamasse. Poi, tramite il quotidiano online Assocarenews. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bimba al cinema rischia di soffocare con una caramella, una spettatrice la salva con la manovra di Heimlich Leggi anche: Foggia, bimba al cinema rischia di soffocare con una caramella: spettatrice la salva Leggi anche: Bimba sta per soffocare con caramella al cinema, lei interviene e la salva: “3 anni fa avevano salvato anche me” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Foggia, bimba rischia di soffocare alla Città del Cinema: salvata da donna rimasta anonima; Bimbo di 7 anni rischia di soffocare in un ristorante a Frosinone, medico interviene e gli salva la vita il giorno di Natale. Bimba soffoca con una caramella al cinema: salvata da una spettatrice - Una bambina che rischia di soffocare con una caramella gommosa mentre è al cinema, e una donna tra il pubblico che la salva praticandole la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie. rainews.it

Bimba si soffoca al cinema, salvata da una spettatrice con la manovra di Heimlich - Domenica 28 dicembre a Foggia, una bambina ha rischiato di soffocare con una caramella gommosa mentre era al cinema. trmtv.it

Foggia, bimba al cinema si soffoca con una caramella: spettatrice la salva - A intervenire è stata Francesca Vitale, 38enne residente a Madrid: «Imparate la manovra di Heimlich, può salvare una vita». msn.com

Bimba al cinema si soffoca con una caramella, una spettatrice la salva. La donna che l'ha soccorsa: "Imparate la manovra di Heimlich" #ANSA x.com

Foggia, bimba rischia di soffocare al cinema: salvata da una donna Attimi di paura in un cinema di Foggia nel pomeriggio di domenica 28 dicembre, quando una bambina ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito una caramella gommosa durante la proiezio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.