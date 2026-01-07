Lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale | è la volta di via San Pio da Pietrelcina e via Fondo Dattero

Lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale sono in corso in via San Pio da Pietrelcina e via Fondo Dattero. Questo intervento fa parte del programma di manutenzione programmata per migliorare le condizioni delle strade nel nostro territorio comunale, garantendo sicurezza e durabilità. Gli interventi sono pianificati per minimizzare i disagi e garantire un patrimonio stradale più sicuro e funzionale per tutti i cittadini.

Prosegue il programma di manutenzione per la

