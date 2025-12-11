L’ho fatto con gli esclusi Sanremo Conti svela il gesto segreto | nessuno se lo aspettava tutti a bocca aperta

Durante il Festival di Sanremo, Carlo Conti ha sorpreso tutti rivelando un gesto segreto legato agli esclusi, lasciando il pubblico senza parole. L’evento si conferma ancora una volta come un appuntamento imperdibile, capace di unire l’Italia attraverso musica e sorprese. Un gesto inaspettato che aggiunge un tocco di autenticità alla manifestazione più amata del panorama musicale italiano.

Il Festival di Sanremo si conferma, anno dopo anno, non solo come la massima kermesse musicale italiana, ma come un vero e proprio evento collettivo che catalizza l'attenzione di tutto il Paese. L'edizione 2026, affidata alla conduzione di Carlo Conti, ha già sollevato grande interesse, soprattutto dopo l'annuncio dei 30 Big in gara. Tuttavia, il dietro le quinte della selezione nasconde sempre storie di attese, speranze e, inevitabilmente, esclusioni. È proprio su questo aspetto meno visibile che il conduttore ha voluto fare luce, rivelando un retroscena toccante e di grande professionalità che riguarda gli artisti che non hanno superato il taglio finale.