Una street artist ha dedicato la sua opera, intitolata “Come le farfalle”, ai bambini di Gaza. Laika, nota per il suo impegno nel supporto alla Palestina, ha realizzato questo lavoro in un momento di attenzione pubblica al conflitto. Recentemente, ha anche scritto alcune parole rivolte a un cantautore conosciuto per la canzone “Stella Stellina”.

La street artist Laika è molto impegnata nella solidarietà a Gaza e più in generale alla Palestina. Ha dedicato nelle ultime ore la sua opera, “Come le farfalle”, ai bambini della città martoriata. Ha ringraziato Ermal Meta, il cantautore barese nato in Albania, che al festival di Sanremo ha presentato “Stella Stellina” brano dedicato ad una bambina morta a Gaza. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Grazie Ermal Meta per rompere il silenzio”: la street artist e la sua opera Laila, "Come le farfalle" e le parole per il cantautore di "Stella Stellina"

Leggi anche: Ermal Meta: vera bestemmia Gaza e Palestina cancellate Sanremo 2026, le parole del cantautore dopo "Stella stellina"

Ermal Meta a Sanremo: “Stella stellina”, un canto di rinascita per la sua sesta sfida al Festival.Sanremo si prepara ad accogliere nuovamente Ermal Meta, che porterà sul palco della kermesse il brano “Stella stellina”.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Ermal Meta con Stella Stellina a Sanremo 2026. Analisi del testo e pagella; Ermal Meta, testo e significato canzone Sanremo Stella Stellina; Sanremo, l'endorsement di Adriano Celentano a Ermal Meta per la canzone su Gaza: Impossibile che tu non vinca. La risposta del cantante; Ermal Meta sesta volta a Sanremo: Ogni volta è diverso, cambio io e cambiano le cose intorno a me.

Ermal Meta e Dardust a Sanremo, il testo e la cover di Golden HourAlla 76ª edizione del Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Ermal Meta fra i 30 artisti in gara con il brano Stella Stellina, questa sera si ... tg24.sky.it

Adriano Celentano scrive a Ermal Meta: Bravo! La tua canzone è bellissima e tu…. Il cantautore risponde e posta un video nel quale canta Acqua e SaleIl Molleggiato scrive un messaggio a sorpresa al cantautore in gara a Sanremo 2026, che risponde con un video cantando Acqua e Sale ... ilfattoquotidiano.it

Celentano elogia Ermal Meta, lui risponde 'Grazie maestro' Adriano Celentano sui social ha elogiato Ermal Meta, in gara al 76esimo Festival di Sanremo con ‘Stella stellina’. “Bravo Ermal – ha scritto il ‘molleggiato’ – la tua canzone è bellissima. E tu l’hai canta - facebook.com facebook

Celentano elogia Ermal Meta, lui risponde 'Grazie maestro' Adriano Celentano sui social ha elogiato Ermal Meta, in gara al 76esimo Festival di Sanremo con ‘Stella stellina’. “Bravo Ermal – ha scritto il ‘molleggiato’ – la tua canzone è bellissima. E tu l’hai canta x.com