Alla vigilia delle Olimpiadi 2026, a Roma spunta un’opera di street art contro l’Ice. Laika, l’artista che ha realizzato il murale, ha scelto di posizionarlo davanti alla sede del CONI, in viale Tiziano. Il murale si intitola “ICE OUT!” e già suscita discussioni tra passanti e appassionati.

Alla vigilia della giornata di apertura delle Olimpiadi 2026 è apparsa, davanti alla sede del CONI in viale Tiziano a Roma, la nuova e provocatoria opera della street artist Laika, dal titolo “ICE OUT!.” Il poster ritrae un agente dell’ICE che spara a uno ski jumper e una montagna rovesciata con il logo dei Giochi Olimpici, in cui il cerchio rosso si trasforma in un mirino. “La presenza dell’agenzia anti-immigrazione è inammissibile”, dichiara l’artista. “Negli ultimi mesi tutto il mondo ha visto il suo vero volto: squadracce alle dipendenze di Trump, razziste e violente, che compiono veri e propri rastrellamenti in stile Gestapo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, a Roma spunta opera della street artist Laika contro l’Ice

