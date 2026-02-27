Dietro la guerra fra Pakistan e Afghanistan c’è anche il fondamentalismo islamico

Dopo una serie di scontri tra le forze di Pakistan e Afghanistan, la tensione tra i due paesi si è intensificata, passando da scontri di frontiera a un conflitto su vasta scala. Le operazioni militari si sono susseguite in diverse aree, con incursioni e offensive che coinvolgono entrambe le parti. La situazione rimane critica, mentre le forze coinvolte continuano a fronteggiarsi in un contesto di crescente instabilità.

Dalle scaramucce, all’escalation, alla guerra a tutto campo. Dopo un botta e risposta di scontri isolati con i talebani protrattosi per mesi, il Pakistan ha bombardato diverse città dell’Afghanistan, a cominciare dalla capitale, Kabul, e Kandahar ed ha dichiarato “guerra aperta” al limitrofo stato col quale condivide una frontiera di 2670 chilometri. Secondo il primo bollettino di guerra diramato dalle forze armate pakistane stati distrutti 74 avamposti afghani ed altri 18 sono stati occupati, uccisi 228 combattenti talebani e 314 feriti negli attacchi. “La nostra pazienza èé esaurita. D’ora in poi, sarà guerra aperta tra noi e voi”, ha... 🔗 Leggi su Formiche.net

