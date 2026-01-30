Area di sgambamento a Cadriano in ritardo di sei anni sugli impegni

A Cadriano il progetto dell’area di sgambamento per cani è in ritardo di sei anni rispetto ai piani iniziali. Il consigliere di minoranza Pino Minissale denuncia che gli impegni presi sono rimasti lettera morta, mentre le promesse fatte alla comunità non si sono tradotte in fatti concreti. La gente attende da tempo una zona dedicata ai cani, ma ad oggi non ci sono segnali di avanzamenti.

"Sgambamento cani a Cadriano: la verità dietro la propaganda". Così il consigliere di minoranza a Granarolo, Pino Minissale. "In questi giorni – spiega – il sindaco ha annunciato sui social la realizzazione di un'area di sgambamento cani a Cadriano, parlando di un 'contributo pubblico' di 44mila euro. È doveroso fare chiarezza. Quel contributo non è pubblico. I 44mila euro provengono da un soggetto privato, nell'ambito di un addendum a una convenzione urbanistica, come contropartita per modifiche a un intervento edilizio già autorizzato. I documenti approvati dalla Giunta lo dicono chiaramente.

