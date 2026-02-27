Dieci città italiane sfidano l’Europa per la cultura 2028

Dieci città italiane partecipano alla corsa per il titolo di Capitale Europea della Cultura 2028. Sono in gara per ottenere il riconoscimento che premia eccellenza culturale e iniziative artistiche, con candidature presentate e valutate da una commissione europea. Il risultato sarà annunciato nel corso del prossimo anno, dopo un processo di selezione che coinvolge diverse fasi e verifiche.

Dieci città italiane in lizza per il titolo di Capitale Europea della Cultura 2028 Dieci città italiane si contendono il prestigioso titolo di Capitale Europea della Cultura per il 2028. La competizione, che vede coinvolte realtà urbane di diverse dimensioni e caratteristiche, rappresenta un'opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese. Le città finaliste, ancora non ufficializzate, si preparano a presentare i loro progetti in una gara che promette di mettere in luce l'eccezionale ricchezza artistica, storica e sociale dell'Italia. Il titolo di Capitale Europea della Cultura è un riconoscimento che va ben oltre la semplice promozione turistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu Capitale della Cultura 2028: le 10 città italiane che si sfidano per il titolo (e il milione)La corsa per diventare Capitale italiana della Cultura 2028 è entrata nella fase decisiva. Capitale della Cultura 2028, selezionate le dieci città finalisteLa Giuria per la selezione della città 'Capitale italiana della cultura ' 2028, ha scelto i dieci progetti finalisti che concorreranno per... Sarzana candidata capitale italiana della cultura 2028 - 200126 Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Capitale italiana della Cultura 2028. A Roma i progetti delle dieci città finalisteLa corsa per la designazione della Capitale italiana della Cultura 2028 entra nel vivo, con le audizioni delle dieci città finaliste al Ministero della Cultura. Ecco i dossier delle candidate ... artribune.com Capitale della cultura, dieci città in corsa tra fondi e sponsorIn settimana le audizioni delle finaliste per il titolo del 2028. Mix di risorse pubblico-private: la sfida è lanciare lo sviluppo a lungo termine ... msn.com