Capitale della Cultura 2028 selezionate le dieci città finaliste

Il Ministero della Cultura ha annunciato le dieci città finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028. Le candidate sono state convocate per le audizioni pubbliche, che si svolgeranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. Questa fase rappresenta un momento importante nel percorso di selezione, volto a valorizzare il patrimonio culturale e la capacità delle città di promuovere la cultura sul territorio nazionale.

La Giuria per la selezione della città 'Capitale italiana della cultura ' 2028, ha scelto i dieci progetti finalisti che concorreranno per aggiudicarsi l'ambito titolo. Si tratta di Anagni (Fr ) con il progetto 'Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce'; Ancona con 'Ancona. Questo adesso'; Catania con il progetto 'Catania continua'; Colle di Val d'Elsa (Si) con 'Colle28. Per tutti, dappertutto'; Forlì con 'I sentieri della bellezza'; Gravina in Puglia (Ba) con 'Radici al futuro'; Massa con 'La Luna, la pietra.

