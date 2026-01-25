Il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 si avvicina alla fase finale, con la selezione dei dieci progetti finalisti annunciata dal Ministero della Cultura. Queste città competono per ottenere il riconoscimento, che porta con sé non solo il prestigio, ma anche un premio di un milione di euro. La sfida rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio e le iniziative culturali italiane, promuovendo il riconoscimento delle diverse realtà locali.

La corsa per diventare Capitale italiana della Cultura 2028 è entrata nella fase decisiva. Il Ministero della Cultura ha ufficializzato i dieci progetti finalisti, selezionati dalla giuria incaricata di scegliere la città che porterà a casa il prestigioso riconoscimento. Un passaggio atteso che ogni anno accende aspettative, rivalità gentili e anche un po’ di sana competizione politica tra territori. Le finaliste saranno convocate a Roma per le audizioni pubbliche di fine febbraio, tappa decisiva prima della proclamazione ufficiale. L’obiettivo è convincere la giuria non solo con numeri e promesse, ma con un’idea riconoscibile di città e di futuro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Capitale della Cultura 2028: le 10 città italiane che si sfidano per il titolo (e il milione)

Mirabella Eclano tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028Mirabella Eclano si distingue tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028, rappresentando la regione Campania.

Capitale italiana della cultura 2028: selezionate le 10 città finalisteLo scorso martedì, la giuria ha scelto le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028, valutando i progetti presentati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Capitale della Cultura 2028, selezionate le dieci città finaliste; Forlì con Cesena tra le finaliste della Capitale della cultura 2028; Capitale italiana della Cultura 2028. Annunciate le città finaliste; Ecco le finaliste della Capitale italiana della Cultura 2028.

Capitale della cultura 2028, Forlì è tra le 10 finaliste. Un risultato straordinarioCandidatura promossa assieme a Cesena. Il sindaco Gian Luca Zattini: Lo sguardo del dossier abbraccia oltre quaranta comuni, in un intreccio di storia, conoscenza, rigenerazione, crescita e sostenibi ... msn.com

Capitale Italiana della Cultura 2028, Mirabella Eclano ci crede: è tra le 10 finalisteIl responso è arrivato. E per l'Irpinia è una gioia a metà. Mirabella Eclano è nella rosa delle 10 finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale ... ilmattino.it

La città di Ancona candidata a Capitale della Cultura Italiana per il 2028! Città a cui abbiamo dedicato diversi progetti editoriali (collana Le Guide in Tasca). - facebook.com facebook