dia sequestra beni per 20 milioni a imprenditore del ragusano

Il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro di beni per circa 20 milioni di euro all’imprenditore Raffaele Giudice, 65 anni, ritenuto vicino a Cosa Nostra di Vittoria. Un provvedimento che segna un nuovo capitolo nella lotta contro il crimine organizzato nel Ragusano, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illegali e alla tutela del patrimonio legale.

Provvedimento del Tribunale di Catania. Un patrimonio stimato in circa 20 milioni di euro è stato sequestrato all'imprenditore Raffaele Giudice, 65 anni, ritenuto contiguo a Cosa nostra di Vittoria. L'uomo è stato recentemente condannato a otto anni e quattro mesi di reclusione dal Gup di Catania per concorso esterno in associazione mafiosa. Sequestro disposto come misura di prevenzione. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, su richiesta congiunta del direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e del Questore di Ragusa.

