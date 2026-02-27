Di Vaio a Sky | Siamo in ripresa Derby tricolore con la Roma? Avremmo preferito evitarla per tanti motivi

Il direttore sportivo del Bologna ha dichiarato a Sky che la squadra sta attraversando un periodo di ripresa e ha commentato il sorteggio di Europa League, che ha assegnato ai rossoblù un derby italiano contro la Roma. Ha aggiunto di aver preferito evitare questa sfida per diversi motivi, sottolineando come il cammino europeo del club prosegua con un incrocio tra due squadre italiane.

IL NOTIZIARIO. Oggi alle 11 la ripresa. Lucumi da valutare. Di Vaio: "Jhon resta»Oggi la ripresa, a mezzogiorno a Casteldebole, sabato il Como al Sinigaglia (ore 15), sesto e reduce da un tris non da poco, calato in sequenza ai...

