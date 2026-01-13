La trasmissione di Sky Sport fino a venerdì con tanti ospiti
Fino a venerdì 16 gennaio, Senigallia ospita una tappa del tour invernale di ‘Calciomercato L’Originale’, il format di Sky Sport dedicato alle trattative e all’attualità del calcio. La trasmissione, con numerosi ospiti, porta l’attenzione sulle tematiche più rilevanti del mercato sportivo, offrendo approfondimenti e aggiornamenti agli appassionati.
"È Senigallia a portare ricchezza a noi". Fino a venerdì 16 gennaio, la città ospita una nuova tappa del tour invernale di ‘Calciomercato L’Originale’, lo storico format di Sky Sport che accompagnerà gli appassionati nel cuore delle trattative e dell’attualità calcistica. "Abbiamo voluto fortemente portare Sky Calciomercato nella nostra città - ha detto il sindaco, Massimo Olivetti - perché crediamo che amministrare significhi anche avere visione, iniziativa, capacità di creare opportunità concrete e cogliere le occasioni giuste. Questo evento non è casuale: è il frutto di un lavoro, di cui ringrazio gli uffici comunali, che mette al centro la promozione del territorio, l’economia locale e l’immagine della città a livello nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Passare il Natale 2025 con la programmazione speciale di Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP
Leggi anche: La MotoGP resta su Sky Sport fino al 2027! Firmato un rinnovo biennale con Dorna
La trasmissione di Sky Sport fino a venerdì con tanti ospiti; Torna Calciomercato-L'Originale. Si parte da Milano, chiusura a San Martino di Castrozza; Lecce Roma in tv e streaming: dove vedere la partita; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.
La trasmissione di Sky Sport fino a venerdì con tanti ospiti - Lo storico format fa tappa in città: da ieri sera in diretta dall’ex chiesa di San Rocco in piazza Garibaldi. ilrestodelcarlino.it
SKY fa felici gli appassionati. un altro grande evento in palinsesto a gennaio: la stanno già trasmettendo – reportmotori.it - Un altro grande evento si è aggiunto al palinsesto di Sky Sport. reportmotori.it
Sky e NOW, tutto il golf del DP World Tour fino al 2027 insieme alla Ryder Cup - Copertura completa su Sky Sport Golf e NOW con Ryder Cup 2027 e i principali tornei internazionali in diretta, tra grandi eventi e approfondimenti editoriali. digital-news.it
Inter, l'analisi a Sky Calcio Club su cosa va o cosa non va tra Fabio Caressa e i suoi ospiti
Novara Sport Channel. . Registrazione della nuova puntata su Novara Sport Channel una trasmissione “pepata”… si parla dell’ultimo match con il Dolomiti Bellunesi… del prossimo con il Trento e del calciomercato… Con Marco Cito, Roberto Fabbrica e Guid - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.