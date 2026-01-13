Fino a venerdì 16 gennaio, Senigallia ospita una tappa del tour invernale di ‘Calciomercato L’Originale’, il format di Sky Sport dedicato alle trattative e all’attualità del calcio. La trasmissione, con numerosi ospiti, porta l’attenzione sulle tematiche più rilevanti del mercato sportivo, offrendo approfondimenti e aggiornamenti agli appassionati.

"È Senigallia a portare ricchezza a noi". Fino a venerdì 16 gennaio, la città ospita una nuova tappa del tour invernale di ‘Calciomercato L’Originale’, lo storico format di Sky Sport che accompagnerà gli appassionati nel cuore delle trattative e dell’attualità calcistica. "Abbiamo voluto fortemente portare Sky Calciomercato nella nostra città - ha detto il sindaco, Massimo Olivetti - perché crediamo che amministrare significhi anche avere visione, iniziativa, capacità di creare opportunità concrete e cogliere le occasioni giuste. Questo evento non è casuale: è il frutto di un lavoro, di cui ringrazio gli uffici comunali, che mette al centro la promozione del territorio, l’economia locale e l’immagine della città a livello nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La trasmissione di Sky Sport fino a venerdì con tanti ospiti

