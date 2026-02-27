Di Pietro | Al referendum voto Sì più indipendenza per i magistrati Sarà la fine dell’amichettismo

Un ex politico si schiera a favore del referendum, sostenendo che il voto Sì porterà maggiore autonomia ai magistrati e metterà fine a certi rapporti di amicizia. Attualmente coinvolto in attività civiche e di ricerca, dichiara il suo sostegno senza usare toni enfatici, concentrandosi sull’importanza di un cambiamento che può influenzare il sistema giudiziario. La sua posizione si inserisce nel dibattito attuale sulla riforma.

Roma – Come la devo chiamare? Senatore, ministro o dottor Antonio Di Pietro, come ai tempi di Mani pulite? “In questo momento sono un cittadino, impegnato nella Fondazione Einaudi, unitamente ad altri per il Sì al referendum. E un testimone informato sui fatti di quel che accade nei palazzi di giustizia da 50 anni, avendo anche fatto il commissario”. Antonio Di Pietro E cosa succede? “Dopo 30 anni in cui ho visto disattese le speranze di soggetti e parti offese che cercavano nella magistratura un punto di riferimento della certezza del diritto, ancora non sento un’autocritica da parte di ex colleghi che troppo spesso hanno trasformato il principio cardine: cercare l’autore del reato e non qualcuno che abbia commesso reati”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

