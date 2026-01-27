Il referendum sulla giustizia rappresenta un’occasione per riflettere su temi fondamentali come autonomia e indipendenza del sistema giudiziario. L’appello del cardinale Zuppi invita gli italiani a informarsi e a partecipare alle urne, considerando l’importanza di un processo giusto per il futuro del Paese. È fondamentale esercitare il diritto di voto con consapevolezza, evitando decisioni influenzate da logiche parziali.

L’Assemblea dei vescovi italiani si inserisce nel lungo dibattito intorno al Referendum costituzionale sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026. Ieri, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha parlato introducendo i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, in corso a Roma fino al 28 gennaio. Il porporato ha esortato la Chiesa e l’Italia a riscoprire il valore della responsabilità per poter efficacemente far fronte alle pressanti crisi sociali del presente. Zuppi ha sottolineato che “non possiamo restare indifferenti davanti alle sofferenze“, ribadendo come non sia possibile “separare la fede dall’impegno sociale”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum giustizia, Zuppi esorta al voto: ‘Autonomia e indipendenza essenziali per un giusto processo’

