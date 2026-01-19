Mare sempre più agitato in attesa del momento clou off-limits i lungomari dei paesi jonici

La zona jonica della provincia si avvicina al picco del ciclone “Harry”, con previsioni di vento forte e mareggiate diffuse. Domani, 20 gennaio, i lungomari dei paesi lungo il tratto da Giardini Naxos a Messina saranno off-limits a causa delle condizioni meteorologiche avverse. È importante prestare attenzione agli aggiornamenti e rispettare le restrizioni per garantire la sicurezza di tutti.

La zona jonica della provincia si prepara al momento clou del ciclone "Harry". La mattinata di domani, 20 gennaio, vedrà intensificarsi il vento e il moto ondoso lungo tutto il litorale che va da Giardini Naxos fino a Messina. Già in queste ore sono in aumento le raffiche di Scirocco che diverrà.

