Milano tram deraglia in centro

Un tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto a Milano, poco fa. Il veicolo proveniva da piazza della Repubblica e si dirigeva verso Porta Venezia. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e valutare eventuali danni o feriti. La circolazione dei mezzi pubblici nella zona è temporaneamente sospesa.

MILANO – Un tram della linea 9 è deragliato questo pomeriggio, 27 febbraio 2026, poco dopo le 16, nel viale Vittorio Veneto.

Un tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone incastrate sotto il mezzo.

