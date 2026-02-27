Nel pomeriggio di oggi a Milano, il tram numero 9 è deragliato, causando un incidente che ha provocato una vittima. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e accertare le dinamiche dell’accaduto. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze precise dell’incidente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

C’è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto oggi pomeriggio a Milano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzi. Il bilancio dell’incidente è ancora provvisorio. Il tram ha finito la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investito delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. E’ accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Deraglia tram a Milano, c’è una vittima

Milano, tram deraglia in centro(Adnkronos) – Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in viale Vittorio Veneto, a Milano.

Tram deraglia a Milano, ci sono dei feritiIl tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo investendo delle persone che sono rimaste ferite.

Deraglia tram a Milano: un morto e almeno 20 feriti

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Ogawa spiega l’essenza della cucina giapponese; Perché i Conte non tornano; Finalmente un oro maschio. E un argento che commuove.

Tram deraglia a Milano e travolge alcuni passantiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone incastrate sotto il mezzo. rainews.it

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, investite alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

Ultim'ora, tram deraglia a Milano: passanti investiti. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

Un tram è deragliato a Milano, finendo a grande velocità contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Ci sarebbero alcuni feriti @ultimoranet x.com