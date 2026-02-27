Deraglia tram a Milano e investe alcune persone | due morti e 49 feriti Il conducente | Mi sono sentito male Meloni | Solidarietà a Milano

Un tram della linea 9 a Milano è deragliato, uscendo dai binari e terminando contro un edificio. Durante l’incidente, alcune persone sono rimaste intrappolate sotto il veicolo. Secondo il conducente, si è sentito male prima del deragliamento. L’incidente ha causato due morti e 49 feriti. Il presidente del consiglio ha espresso solidarietà alla città.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Dalle prime ricostruzioni il mezzo andava ad altissima velocità. È di due morti - un è un sessantenne italiano e un uomo senza fissa dimora - e di 49 feriti, il bilancio dell'incidente avvenuto alle 16.12 a Milano per il deragliamento del tram 9 in viale Vittorio Veneto. Il tram era diretto a Porta Genova: i vigili del fuoco stanno completando le attività di estricazione e bonifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

