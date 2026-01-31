Bari crolla edificio ad Adelfia | si cercano persone sotto le macerie

Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificato un crollo. Un edificio è crollato improvvisamente dopo una forte esplosione all’interno. I vigili del fuoco stanno lavorando sul posto per estrarre eventuali persone sotto le macerie. La zona è stata evacuata e le autorità stanno coordinando i soccorsi. Non si conoscono ancora le cause dell’esplosione.

Un edificio è crollato ad Adelfia, in provincia di Bari, dopo una esplosione che si è verificata al suo interno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 di Bari, insieme con i carabinieri. Si cercano persone sotto le macerie.

