Crolla un edificio nel Barese | si cercano persone sotto le macerie

Un edificio nel Barese è crollato questa mattina. Le squadre di vigili del fuoco sono già sul posto e stanno lavorando per mettere in salvo le persone rimaste sotto le macerie. L’incendio potrebbe essere stato causato da una bombola di gas esplosa. La strada intorno alla zona è stata chiusa e si cerca di capire se ci siano altre persone coinvolte. La situazione resta molto tesa, e si attende di sapere se ci sono feriti o vittime.

Il crollo dovuto a una esplosione causata, forse, da una bombola di gas. Al lavoro i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Crolla un edificio nel Barese: si cercano persone sotto le macerie Approfondimenti su Barese Crollo Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Barese: si cercano feriti e dispersi sotto le macerie Un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato questa mattina dopo un’esplosione. Crolla una palazzina nell'Aretino: si cercano dispersi sotto le macerie Nel tardo pomeriggio di oggi, si è verificato il crollo di una palazzina a Il Matto, nelle vicinanze di Arezzo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Barese Crollo Argomenti discussi: Morlupo, crolla palazzina abbandonata: nessun ferito; Scafati, crolla nella notte parte di un edificio: area recintata per la messa in sicurezza; Crolla intero palazzo a Casoria, era stato evacuato poche ore prima per una perdita d’acqua; Crolla una casa: paura a Vestreno. L’abitazione era disabilitata, non ci sono feriti tra i residenti. Esplosione nel Barese, crolla un edificio: si cercano persone sotto le macerieUn edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste ... leggo.it Bari, edificio crolla dopo un’esplosione ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerieLeggi su Sky TG24 l'articolo Bari, edificio crolla dopo un’esplosione ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerie ... tg24.sky.it Crolla il tetto di un edificio, i vigili del fuoco lo mettono in sicurezza. E' successo a Girifalco, nel Catanzarese. La struttura non era abitata e in evidente stato di degrado. Interdetta l'area. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/01/crolla-il-tetto-di-un-edifici facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.