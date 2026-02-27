Deraglia tram a Milano c’è una vittima e 39 feriti

Un tram numero 9 è uscito dai binari nel pomeriggio di oggi a Milano, provocando una vittima e 39 feriti. L’incidente si è verificato in una zona della città e le autorità stanno intervenendo sul posto per gestire le operazioni di soccorso e le verifiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

C’è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto nel pomeriggio di oggi 27 febbraio a Milano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzi. Il bilancio dell’incidente è ancora provvisorio. Il tram ha finito la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investito delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Deraglia tram a Milano, c’è una vittima e 39 feriti Deraglia tram a Milano, c’è una vittima e almeno 25 feritiC’è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto nel pomeriggio di oggi 27 febbraio a Milano . Leggi anche: Milano, tram deraglia e investe alcune persone: un morto e 39 feriti Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Perché i Conte non tornano; Al Berlin Story Bunker la storia del taxi sociale di Kherson. Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, investite alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo, in particolare sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal person - facebook.com facebook Tram deragliato a Milano, i testimoni: «Ho pensato al terremoto, ho sentito qualcosa sotto» x.com