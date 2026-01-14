Con i suoi lunghissimi capelli scuri Demi Moore è la nuova musa globale di Kérastase

Demi Moore, nota attrice e icona di bellezza, è stata scelta come nuova ambasciatrice globale di Kérastase. Con i suoi lunghissimi capelli scuri, rappresenta un’immagine di femminilità autentica e libera. Questa collaborazione sottolinea l’impegno del marchio nel valorizzare la bellezza naturale e la personalità di ogni donna, continuando a promuovere prodotti di alta qualità per la cura dei capelli.

Musa di bellezza da almeno tre decenni a questa parte e con una chioma extra lunga divenuta iconica, l’attrice americana diventa Global Brand Ambassador del marchio di haircare professionale, celebrando un’idea di bellezza che fa rima con femminilità libera e autentica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Con i suoi lunghissimi capelli scuri, Demi Moore è la nuova musa globale di Kérastase Leggi anche: Perché Demi Moore porta i capelli lunghissimi e non ha alcuna intenzione di tagliarli Leggi anche: Per il 63esimo compleanno di Demi Moore, vale la pena osservare l’evoluzione dei suoi look capelli nel tempo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Jennifer Aniston con capelli scurissimi? Il merito è di uno sketch divertente che ricorda Friends; Akanji si presenta a con un taglio anni '70; Cheap bambola capelli Flash Sales Barbie Bambola Capelli Multicolor con Funzione Cambia Colore. Jennifer Aniston con capelli scurissimi? Il merito è di uno sketch divertente che ricorda Friends - Una rivelazione quasi shock su una delle chiome più iconiche di Hollywood ... elle.com

Bellezza over 60: Demi Moore è nuova Global Brand Ambassador di Kérastase - L'attrice è la nuova Ambassador di Kérastase, e non a caso: chi meglio di lei, con i suoi splendidi capelli, potrebbe rappresentare un brand haircare? amica.it

Capelli, la frangia bionda di Rihanna è già un trend - La cantante e imprenditrice non ha avuto mai paura di trasformare il suo aspetto fisico, ma questa volta ha osato davvero. donnamoderna.com

Alberto Trentini è libero! Una notizia meravigliosa, dopo 423 lunghissimi giorni di attesa, di paura, di incertezza. Il pensiero oggi va a lui, alla sua famiglia, alla mamma Armanda e al papà Ezio, ai suoi amici e colleghi, alla sua avvocata. A tutti coloro che hanno facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.