noah wyle ospite da fabio fazio a che tempo che fa

Noah Wyle, protagonista di The Pitt, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Durante l’intervista, presenterà la seconda stagione della serie, offrendo uno sguardo ai nuovi sviluppi della trama. L’incontro rappresenta un’occasione per conoscere meglio il lavoro dell’attore e le novità del suo personaggio in questa stagione.

Ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, Noah Wyle, protagonista di The Pitt, presenterà la seconda stagione della serie. L'attore ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di John Carter nella serie cult "E.R. - Medici in prima linea", trasmessa dal 1994 al 2005, che gli è valsa 4 Screen Actors Guild Awards, oltre a cinque candidature all'Emmy e tre ai Golden Globe. Intanto, The Pitt, è stata ufficialmente rinnovata per una terza stagione. HBO Max continuerà a portare il Dr. Michael “Robby” Robinavitch di Noah Wyle al pronto soccorso di un ospedale di Pittsburg per raccontare nuove storie e incontrare nuovi pazienti. 🔗 Leggi su 2anews.it

