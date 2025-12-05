Antisemitismo Gasparri fa esplodere il Pd | Delrio copia la sua legge e viene sfiduciato rissa tra Prodi e Lepore

Nel Pd i pro-Pal e i filo-israeliani ormai sono a ferri corti, cortissimi. L ‘ultimo incidente è di ieri, con la rivolta di mezzo partito contro il progetto di legge presentato, sull’anti-semitismo, dallo storico esponente prodiano Graziano Delrio, sottoscritto da alcuni senatori dem della minoranza – l’area più distante da Schlein – che introduce misure definite “sconcertanti” dal leader di Avs, Angelo Bonelli. Ma secondo le ricostruzioni dei giornali le critiche a nche Elly Schlein sarebbe andata su tutte le furie, perché il testo di Delrio avrebbe di fatto riprodotto alcuni passaggi del ddl firmato dal “nemico” Maurizio Gasparri, a sua volta firmatario di proposte per introdurre strumenti normativi contro l’antisemitismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Antisemitismo, Gasparri fa esplodere il Pd: Delrio “copia” la sua legge e viene “sfiduciato”, rissa tra Prodi e Lepore

Scopri altri approfondimenti

Pd come la Lega, scalfarotto e gasparri: la proposta del partito democristiano, come le altre già in discussione, adotta la definizione di antisemitismo scritta dall'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), che qualifica come antisemita "ogni critica r - facebook.com Vai su Facebook

La definizione IHRA di antisemitismo è stata criticata da gran parte degli esperti. Far fissare al governo i criteri per sanzionare chi critica Israele e istituire controllori in ogni università, facendo sponda con Gasparri su temi così delicati per giochi di corrente, è in Vai su X

Asse a La Sapienza tra "Musulmani per Roma" e "Cambiare Rotta" contro il ddl antisemitismo - Ci mancava il dibattito contro il Disegno di Legge di Maurizio Gasparri e sul tema dell’antisionismo indetto da Cambiare Rotta e ... Si legge su iltempo.it

**Antisemitismo: 6 testi depositati in Parlamento, oltre al Pd anche FdI, FI, Lega e Iv** - Sono 6 i provvedimenti, tra progetti di legge e disegni di legge, depositati tra Camera e Senato sul tema ... Si legge su iltempo.it

Ddl antisemitismo, Gasparri non può obbligare docenti e studenti a una formazione ad hoc - Il senatore Gasparri attraverso un Ddl non può imporre una formazione né agli studenti e alle studentesse, né al corpo docente, andrebbe contro l’autonomia scolastica e il Contratto Collettivo ... Secondo ilfattoquotidiano.it

A cosa serve il suo ddl contro l’antisemitismo? La mia lettera aperta a Gasparri - Lodevole, ma, nel Paese di Cucchi, Aldrovandi, della scuola Diaz, di Bolzaneto, delle manganellate agli studenti di ... Riporta ilfattoquotidiano.it