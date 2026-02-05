Riders Cgil apre un canale diretto con Glovo e Deliveroo per risolvere le controversie sindacali

La Cgil ha aperto un canale diretto con Glovo e Deliveroo per affrontare le controversie con i rider. Da alcuni mesi, i lavoratori delle consegne a Padova possono finalmente far sentire la loro voce e chiedere condizioni di lavoro più giuste. La novità permette loro di dialogare direttamente con le aziende e cercare di risolvere i problemi che si accumulano da tempo.

«Con cadenza bisettimanale per Glovo e settimanale per Deliveroo, i lavoratori possono discutere dei propri problemi professionali assistiti dal NIdiL Cgil Padova, direttamente con incaricati delle due piattaforme» «Da qualche mese i rider padovani hanno finalmente la possibilità di far valere i loro diritti, spesso troppo esigui, nei confronti di colossi del delivery come Glovo e Deliveroo. Si tratta di una conquista significativa ottenuta, grazie a degli accordi nazionali, dalle organizzazioni sindacali dopo mesi di proteste e continue richieste, grazie alla quale il muro dell'isolamento di chi lavora quotidianamente con un'applicazione come unico referente, inizia a mostrare qualche crepa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

