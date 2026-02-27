Delitto al Club Privé | il nuovo noir di Stefano Calvagna

Le riprese del nuovo film noir contemporaneo intitolato Delitto al Club Privé sono cominciate a Roma nel 2026. La produzione sta procedendo nella capitale italiana, dove sono state allestite varie location per le scene. Il film, diretto da Stefano Calvagna, rappresenta un progetto in fase di sviluppo che coinvolge un cast di attori e un team di produzione impegnati sul set.

Roma torna a trasformarsi nel set naturale di una vicenda torbida e affascinante, dove le ombre del potere si allungano sui vicoli della Capitale. Sono ufficialmente iniziate le riprese di Delitto al Club Privé, l'ultima fatica cinematografica del regista Stefano Calvagna.