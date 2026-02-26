Al via le riprese di Delitto al Club Privé noir contemporaneo diretto da Stefano Calvagna

Sono cominciate le riprese di un nuovo film noir ambientato a Roma, intitolato Delitto al Club Privé. La produzione ha avviato le riprese nelle strade della città, coinvolgendo un cast e una troupe dedicati. Il progetto si concentra su una storia misteriosa ambientata in un locale esclusivo, con l’obiettivo di portare sullo schermo un racconto intenso e coinvolgente.

Giada Colafrancesco, Giulia Morgani, Giulia Diamond, Niccolò Calvagna, Saverio Vallone. Delitto al Club Privé racconta una città dove il confine tra legge e crimine è sottile e dove la verità non libera, ma mette in pericolo chi la possiede, perché detenuta esclusivamente dai potenti: coloro che prendono le decisioni e restano fuori da ogni intercettazione. Il film rende omaggio al genere poliziottesco italiano, in particolare a Delitto al Blue Gay (1984) di Bruno Corbucci, richiamandone lo spirito e il tono, attraverso i personaggi di Rocky Giraldi e Bombolino, idealmente figli del cinema di Tomas Milian e Bombolo. Ambientato a Roma,