Primo Ciak per Delitto al Club Privé un noir di Stefano Calvagna

Sono cominciate a Roma le riprese di un nuovo film noir intitolato “Delitto al Club Privé”. La produzione coinvolge un team di professionisti del settore e si preannuncia come un progetto ambizioso nel panorama cinematografico italiano. Le riprese si svolgono in diverse location della città, offrendo un’ambientazione suggestiva e ricca di atmosfere misteriose. La lavorazione proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare il film entro l’anno.

Roma, 26 feb. (askanews) – Sono iniziate a Roma le riprese di "Delitto al Club Privé", noir contemporaneo diretto da Stefano Calvagna (Bombolo – Core de' Roma; Baby Gang; Non escludo il ritorno; Il Lupo; Il peso dell'aria; L'uomo spezzato), prodotto da Nicola Archilli e dalla Poker Film 2005 LTD e interpretato, tra gli altri, da Andrea Misuraca (Rocky Giraldi), Gianfranco Zedde (Bombolino), Domenico Diele, Emanuele Cerman, Claudio Vanni,...