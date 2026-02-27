Delia curiosità e vita privata della cantante stasera al Festival Di Sanremo

Stasera al Festival di Sanremo si parla di Delia Buglisi, cantante che ha ottenuto notorietà grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione di X Factor, conclusa lo scorso 4 dicembre con un terzo posto. La sua vita privata e curiosità sulla sua carriera vengono discusse, offrendo uno sguardo più approfondito sulla artista.

Delia Buglisi ha raggiunto il successo partecipando all’ultima edizione di X Factor conclusasi lo scorso 4 dicembre, dove si è classificata al terzo posto. Stasera la cantautrice si esibirà insieme a Serena Brancale e Gregory Porter al 76esimo Festival di Sanremo con la cover di Besame Mucho. Nata a Catania nel 1999, unisce formazione accademica e istinto viscerale, trasformando il siciliano in lingua universale e in voce autentica del suo mondo interiore. Dopo aver conseguito la laurea a ciclo unico (triennale e magistrale) al Conservatorio di Catania, sceglie di seguire con dedizione la sua vocazione artistica, intrecciando la solidità degli studi classici con la spontaneità della scrittura cantautorale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it

