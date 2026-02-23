Samurai Jay | curiosità e vita privata del cantante in gara al Festival di Sanremo con Ossesione

Samurai Jay ha subito un ricovero in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare scoperta durante le prove del Festival di Sanremo. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo e ha portato alla cancellazione di alcune sessioni di allenamento. La sua squadra ha confermato che l’artista sta ricevendo le cure necessarie e che il suo team lavora per garantire la sua presenza sul palco. La sua performance è ora in dubbio.

Samurai Jay, è tra i nomi volti del rap nostrano: alle spalle importanti collaborazioni con Livio Cori, Elettra Lamborghini e Geolier, l'artista un grande successo con il brano Halo, divenuto virale su TikTok. Samurai Jay le collaborazioni con Geolier e Livio Cori. Il rapper stasera si esibirà per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, dove presenterà il brano Ossessione. Nato a Napoli nel 1988, Gennaro Amatore (vero nome di Samurai Jay, ndr), cresce ascoltando Linkin Park, Jay Z e Co-Sang che ispirano la sua produzione musicale. L'esordio è datato 2018, quando pubblicato il primo EP Promessa III.