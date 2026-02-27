Del Piero | Mercoledì sera ero allo stadio ho vissuto una serata pazzesca la Juve mi ha emozionato

Giovedì all’università Bocconi di Milano, Alessandro Del Piero ha partecipato all’evento Adidas “Unexpected”. Durante l’appuntamento, il capitano della Juventus ha raccontato di essere stato allo stadio mercoledì sera, vivendo una serata intensa e di aver provato emozioni forti durante la partita contro la Roma. Le sue parole sono state riportate in diverse fonti, senza ulteriori commenti o analisi.