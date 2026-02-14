Adriano, ex attaccante dell’Inter, si trova a San Siro per il derby tra Inter e Juventus, un evento che lo riporta nel suo stadio preferito. Ha dichiarato di sentirsi a casa qui, ricordando le emozioni forti vissute con la maglia nerazzurra. Durante la partita, si è seduto tra i tifosi, condividendo l’entusiasmo della curva e tifando con passione i suoi ex compagni.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Lazio, Basic salta il big match con l’Atalanta! La decisione ufficiale su Gila, ecco la lista dei convocati di Sarri Viviano fa causa al Fondo di Fine Carriera: la ricostruzione della vicenda che ha coinvolto l’ex portiere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Adriano sarà a San Siro per Inter Juve: «Qui mi sento a casa perché ho vissuto gioie immense. Un onore essere allo stadio e tifare i nerazzurri!»

Adriano ha dichiarato che sarà emozionante affrontare la Juventus, sottolineando che per lui sarà un vero onore essere allo stadio.

Manuel Locatelli, in un'intervista a Sky Sport, ha spiegato che la Juventus spera di ottenere un risultato positivo contro l'Inter a San Siro, un stadio noto per la sua atmosfera intensa e calda.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inter-Juventus, il pre-match show a San Siro e le info per i tifosi; Periferia Napoli Est, gli attori Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo riaprono cinema di 2000mq dopo 44 anni, attiva campagna fondi; Oltre la mostra: San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall'Oriente a Genova; Un capolavoro nascosto in Piazza San Marco: visita al Negozio Olivetti.

Adriano: Attaccanti Inter tutti molto forti. Quando ho incontrato Thuram…L'ex calciatore nerazzurro ha parlato del suo ritorno a Milano e degli attaccanti di Chivu. Assisterà alla gara contro la Juve ... msn.com

Inter-Juve, stasera ospiti d’eccezione a San Siro: oltre ad Adriano ci sarà pureIl club nerazzurro conta di raggiungere il secondo record di incassi della storia della Serie A dopo quello di Inter-Milan dello scorso novembre ... msn.com

#Juventus - La squadra bianconera è arrivata in hotel a Milano in vista del Derby d’Italia di stasera a San Siro contro l’#Inter: #Spalletti senza #Thuram, ci sarà #Koopmeiners in mediana InterJuve @giokermusso facebook

La lista dei convocati per la sfida di campionato di questa sera in trasferta a San Siro #InterJuve Powered by @WhiteBit x.com