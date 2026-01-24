Una ragazza si trova a Piazza Mignanelli, tra le persone che rendono omaggio a Valentino Garavani. Ricorda un passato segnato da un evento drammatico che ha nascosto per trent’anni, legato alla figura del famoso stilista. Questa storia personale si intreccia con il ricordo di un’icona della moda, in un momento di commozione collettiva. Un racconto di dolore e di memoria, che rivela il legame profondo tra una persona e Valentino.

Piazza Mignanelli, mercoledì pomeriggio. Tra le centinaia di persone in fila per l'ultimo saluto a Valentino Garavani, spunta una ragazza con un cappello da diva e un vestito giallo. Non è una celebrità, ma quando si avvicina alla sicurezza chiede l'impossibile: «Dite al dottor Giammetti che c'è Sarah. Forse si ricorda: mi hanno pagato gli studi». Contro ogni protocollo, Giancarlo Giammetti, lo storico socio di una vita, si alza. La vede, la riconosce, si commuove. In quel «grazie di essere venuta» c'è il finale di una storia tenuta nascosta per trent'anni. «Valentino mi chiamò nella sala rossa e mi disse "vuoi spunticchiare per tutta la vita?"». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto. Ho tenuto il segreto per trent'anni»

Valentino, il ricordo della storica première della Maison, Maria Antonietta De Angelis: «Lavorare al suo fianco mi ha insegnato che cos'è la perfezione. Io ero affezionata a lui, ma credo proprio che anche lui fosse un pochino affezionato a me»Maria Antonietta De Angelis ricorda il legame speciale con Valentino, descrivendo il suo ruolo nella Maison e l’importanza della collaborazione con il maestro.

